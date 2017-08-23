Цитата дня. Что станет главным достоинством белорусского суперкомбайна

Секретом поделился один из управленцев «Гомсельмаша».

Заведующий отделом общетехнических разработок научно-технического центра комбайностроения (НТЦК) холдинга «Гомсельмаш» Виктор Сусов рассказал агентству БЕЛТА о будущем суперкомбайне.

По его словам, главным достоинством новой машины станет надежность в работе.

Прозвучало несколько двусмысленно. Ведь в таком случае можно предположить, что у предыдущих моделей комбайнов с этой самой надежностью было не очень. Либо их надежность не была среди первостепенных задач разработчиков.

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