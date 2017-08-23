Царик и Сивицкий: КГБ и МВД дезинформировали Лукашенко

Центр стратегических и внешнеполитических исследований, возглавляемый политологами Юрием Цариком и Арсением Сивицким, опубликовал доклад, посвященный событиям политического кризиса февраля-марта 2017 года.

— В феврале—марте 2017 года Республика Беларусь пережила крупнейший политический кризис со времени трагических событий конца 2010 — первой половины 2011 годов. Данный кризис включал социальные протесты, ответные репрессивные меры белорусских властей, обострение противоречий в белорусско-российских отношениях и ряд других событий. На пике кризиса — с 20 до 26 марта 2017 г. — он приобрёл такой масштаб, что возникла реальная угроза не только подрыва процесса нормализации отношений между Республикой Беларусь и Западом, но и, что ещё более важно, ухудшения отношений со странами-соседями, — начинается доклад.

— В силу особенности происходивших событий у иностранных партнёров возникли вполне обоснованные сомнения в способности белорусского руководства продолжать реализовывать независимую внешнюю, оборонную и внутреннюю политику, — отмечают авторы.

Царик и Сивицкий считают, что «непрофессионализм действий сотрудников МВД стал мощным стимулом для дальнейшего роста протестных настроений».

По мнению авторов, немаловажным является то, что кризис происходил на фоне «беспрецедентного ухудшения» белорусско-российских отношений. Аналитики полагают, что белорусская сторона, в отличие от российской, не была готова к такому противостоянию.

При этом авторы признают, что «прямых исчерпывающих доказательств» роли Москвы в весенних событиях, «вовлеченности российской стороны в организацию и поддержку протестов» нет. — — Тем не менее, учитывая всю совокупность обстоятельств, можно с уверенностью утверждать, что организаторы протестов как минимум вполне осознавали ту выгоду, которую получала российская сторона от данных событий, — полагают они.

Как власти проспали весенние протесты

Основной причиной того, что политический кризис вообще имел место в Беларуси, Царик и Сивицкий называют плохую работу социологических служб, разведки и политического сыска. Мол, все они пропустили нарастание недовольства действиями властей. Как немаловажный прокол отмечается пребывание Александра Лукашенко на запланированном отдыхе в Сочи, в то время как акции протеста против Декрета №3 только начинали набирать оборот.

Марш нетунеядцев в Молодечно, март 2017-го

Значительная часть доклада посвящена непрофессионализму или даже «целенаправленным провокациям» со стороны силовых структур. Например, случай с нападением на лагерь защитников Куропат в феврале.

Авторы доклада не исключают, что за этим могли стоять люди из силового блока: «Если версия о согласованности действий между сотрудниками силовых структур и нападавшими соответствует действительности, то данное событие представляет собой пример сознательного воспроизводства в Беларуси практик, приведших к разрушению мира и территориально целостности в Украине (использование так называемых «титушек»)».

Слабость государственных СМИ

Очень слабой названа работа не только силового блока, но и информационного. По мнению экспертов, государственные СМИ не справились с освещением Декрета №3. Они стали работать в конфронтационном ключе вместо того, чтобы пытаться как-то смягчить эту ситуацию.

— Данные, легшие в основу сюжетов, были предоставлены Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. Вероятней всего, они предварительно были доложены главе государства. Как показывает анализ, допущения, заявленные в вышедших сюжетах государственных СМИ, не подкреплены фактическими данными, а в ряде случаев противоречат им (в частности, достоверно известно, что текущее финансовое положение А.Сманцера не позволяет ему финансировать сколько-нибудь масштабную политическую деятельность), — говорится в докладе.

Царик и Сивицкий прямо пишут, что, например, прорыв джипом украинско-белорусской границы «имеет многие признаки постановочной провокации самих силовых структур».

Вообще, эксперты полагают, что спецслужбы «навязывали» Лукашенко картину событий, которая повторяет формулировки российской пропаганды.

— В целом, в основе информационной картины, воспроизведенной во время кризиса марта 2017 года в Беларуси, лежат оценки российских спецслужб военно-политической ситуации внутри и вокруг Беларуси, а также «майданные нарративы», специально опубликованные и широко растиражированные в российских СМИ и социальных сетях с целью создания информационного прикрытия и подготовки российского и белорусского общества к возможному ухудшению белорусско-российских отношений и повторению «украинского сценария» в Беларуси. Из нее логично вытекает необходимость военно-политического вмешательства России во внутренние дела Беларуси с целью противодействия подобному развитию событий. Противодействие «цветным революциям» в странах ОДКБ теперь заявлено Кремлем в качестве одного из главных приоритетов внешней и военной политики России, — пишут эксперты.

О «Белом легионе»

Значительная часть доклада посвящена так называемому делу «Белого легиона». Мол, сразу после событий в Крыму и востоке Украины руководством страны была отдана команда силовикам разработать концепции по противостоянию «зеленым человечкам». В одном из силовых ведомств родилась идея «серых человечков», которые должны в случае чего вступить в бой с агрессорами.

В роли «серых человечков» рассматривался «Белый легион». Однако вербовка участников «Белого легиона» прошла неудачно, видимо, именно поэтому они оказались за решеткой. Царик и Сивицкий считают, что спецслужбы вели двойную игру. Не только выполняя распоряжение руководства страны, но и подыгрывая российской стороне, создавая тем самым белорусский аналог «Правого сектора».

— Значение дезинформации, осуществлённой (сознательно или нет) белорусскими спецслужбами в ходе кризиса марта 2017 г., трудно переоценить, — полагают аналитики.

Кто стоит за информационными вбросами?

— Откровенно низкое качество вброшенной информации, неблагонадёжность источников, явная необоснованность и надуманность выдвигаемых версий, а также их безальтернативность создали основания для того, чтобы интерпретировать данные информационные вбросы как действия российских агентов в силовых структурах Беларуси по созданию информационного фона (прикрытия) для реализации планов по дестабилизации обстановки в стране активами, находящимися под контролем Москвы, — приходят к выводу эксперты.

Царик и Сивицкий пишут, что деятельность КГБ и МВД в указанный период требует «специального изучения и оценки». Та же администрация президента показала свою недееспособность по причине «реорганизации и смены её руководства накануне кризиса».

Что предлагают аналитики?

— Срочно требуется изменить порядок информирования главы государства о текущих событиях, в том числе — в кризисных ситуациях, чтобы исключить искусственное «нагнетание» напряжённости, как это произошло 20—21 марта 2017 г. и в последующие несколько дней, — советуют они.

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