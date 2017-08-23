Юзер на пенсии: как старшее поколение осваивает компьютерные технологии

Ученые изучили практики пользования компьютером и интернетом среди пенсионеров. Оказалось, что одиночество стимулирует цифровую активность пожилых людей.

Один в поле юзер

Исследователи проанализировали результаты Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения RLMS-HSE и подсчитали, что пенсионер, живущий один, включает ПК с большей вероятностью. У мужчин она увеличивается на 5%, у женщин – на 9%. Интерес одиночек к освоению современных технологий связан с потребностью в общении. Особенно это касается тех, кто ограничен в физической активности.

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