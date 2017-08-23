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Спорт
23.08.2017
Салiдарнасць
«Крумкачы» объявили сбор средств через «Талаку»

«Надо либо сниматься с чемпионата, либо просить помощи», — заявил владелец клуба Денис Шунто.

Футбольный клуб «Крумкачы» начал сбор средств через краудфандинговую платформу «Талака».

Об этом в среду на портале TUT.BY заявил владелец клуба Денис Шунто.

— По большому счету мы не можем продолжать участие в чемпионате. Внутренний ресурс оказался не безграничен. Средств учредителей и партнеров оказалось недостаточно, чтобы справиться с текущими проблемами. Поэтому мы решили объявить программу краудфандинга. По-другому нам будет тяжело жить дальше. Нам просто нужна передышка. Сейчас клуб не может нести затраты, — заявил Шунто. — Сумма, которую хотим собрать, — 125 тысячам рублей. Столько планирует потратить клуб за сентябрь и октябрь. Кроме этого мы будем получать и партнерские деньги, и средства от продажи билетов, и деньги от учредителей. Хотим, чтобы задолженности пришли в рабочий вид, и мы нормально закончили чемпионат.

За первые часы с момента старта кампании было собрано более 5000 тысяч рублей.

Мне не стыдно быть глорихантером

 
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