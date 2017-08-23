Лукашенко охладевает к странам «дальней дуги»?

Какие рынки поглотят белорусский экспорт?

Выполнение плана по росту белорусской экономики будет зависеть от России. По итогам первого полугодия рост ВВП Беларуси составил 1%, республиканский бюджет по итогам полугодия исполнен с профицитом в 1,3 млрд рублей или 2,7% ВВП.

– Небольшой, около процента рост, вроде бы, есть, но насколько стабилен этот рост? И какова будет в этом плане динамика? – задал вопрос Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны.

Как отмечают эксперты «Беларусь в фокусе», в значительной степени восстановление темпов роста ВВП Беларуси связано с увеличением экспорта белорусских товаров, чему способствовал рост цен на внешних рынках.

За первые 5 месяцев экспортные цены выросли на 19,2%, при этом физические объемы поставок увеличились только на 3,1%.

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