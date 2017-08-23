Как обвалилась промышленность Беларуси за пять лет. Инфографика

Белстат опубликовал данные о производстве продукции машиностроения и техники с 2011 по 2016 годы.

Согласно официальным данным, за этот период в Беларуси произошло резкое снижение объемов промышленного производства по большинству позиций.

Например, производство карьерных самосвалов в стране за пять лет упало на 65,6%, мотоциклов – на 83,5%, а комбайнов на 84,8%!

Инфографика: svaboda.org

По иронии судьбы, больше всего производство обвалилось на тех предприятиях, которые пользовались льготами и прямой поддержкой со стороны государства.

Справедливости ради стоит отметить, что в январе-июне 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 19,4% к аналогичному периоду 2016 года. В свою очередь, это может привести к оживлению промышленного производства в Беларуси по итогам года.