Мужчина, который бросился с ножом на сестру, месяц жил в лесу

Инцидент произошел в Мядельском районе – 47-летний мужчина, по версии следствия, в ходе ссоры ударил ножом двух женщин, а затем скрылся.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, преступление было совершено вечером 10 июля во дворе одного из домов деревни Корки Мядельского района.

– Местный житель, находясь в состоянии опьянения, повздорил с приехавшей в гости младшей сестрой и ее подругой. В ссоре схватил нож, которым ударил в шею и лицо гостью, а затем и сестру. Несмотря на ранения, женщины оказали мужчине активное сопротивление, – сообщает подробности пресс-служба областной милиции.

После того, как женщины сумели выхватить из рук нападавшего нож,

мужчина убежал и скрылся в лесном массиве. После этого милиция больше месяца проводила розыскные мероприятия – и прочесала более 30 гектаров леса и болот. В поисках беглеца помогали даже военные на вертолете, а также специалисты национального парка «Нарочанский» – с помощью приборов ночного видения и собак.

Облава дала результат лишь спустя месяц после начала поисков – мужчина все это время прятался в лесах и на болотах, занимался собирательством. Сейчас задержанного ждет суд по делу о покушении на убийство двух человек.