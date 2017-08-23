В четверг Беларусь зальют сильные дожди

Из России придет циклон, который принесет белорусам ненастную погоду.

Как сообщает Гидромет, неблагоприятный воздушный фронт наступает с территории Брянской и Смоленской областей – в связи с чем дожди накроют восточную и центральную часть Беларуси.

В четверг 24 августа в отдельных районах Гомельской области синоптики ожидают сильные дожди, а ночью местами по Витебской области пройдут очень сильные ливни. Ветер в этот день будет сильным и порывистым, температура воздуха днем опустится до +12°С.

В пятницу 25 августа ночью северо-восток страны останется под влиянием циклона – ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман, а температура днем повысится до +17..+24°С.

В субботу 26 августа в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди, а температура воздуха сохраниться на прежнем уровне.