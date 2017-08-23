Как подорожает жировка для стандартной семьи, если чиновники выполнят обещание

На прошлой неделе министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что с 1 января 2018 года белорусы начнут оплачивать 100% по услугам ЖКХ. Kp.by подсчитала, в какую сумму это может вылиться.

Если чиновники сдержат обещание, и тарифы на коммуналку все-таки достигнут 100% с 1 января 2018 года, то жировки у белорусов подорожают значительно. Итак, сколько мы будем платить с 1 января? Для примера двухкомнатную квартиру площадью 48 кв.м., в которой проживает три человека.

По нынешним тарифам с учетом строчки отопления коммуналка в отопительный сезон составляет 73 рубля 25 копеек. Если посчитать жировку по нынешним стопроцентным тарифам, то выходит сумма в 93 рубля 78 копеек с учетом льготного тарифа на отопление.

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