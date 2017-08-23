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Общество
23.08.2017
Работники «Хутор-агро» возмущены идеей Шуневича отправить к ним бывших зэков

Об этом сообщает телеканал «Белсат».

Агрогородок «Хутор-агро» в Светлогорском районе, может стать первым экспериментальным предприятием, на котором будут работать бывшие осужденные. О нашумевшей инициативе министра внутренних дел Игоря Шуневича здесь знают, однако далеко не все рады видеть таких соседей.

«Мы люди спокойные, тихие. Не нужны они нам».

«Здесь все люди обеспокоены, что начнутся кражи, будут по огородам лазить, повсюду».

«Не дадим мы им работы, так они обратно пойдут «чудить». Или сопьются. Поэтому нужно надежду людям давать».

«Будет лишь бы что, это я вам прямо говорю», – полагают жители агрогородке.

Мнение: «Шуневич с его принудительными зэко-колхозами пролетит как фанера»

 
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