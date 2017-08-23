Экономист о росте зарплат: «Как работали люди за еду – так оно и останется»

Доктор экономических наук – о планах правительства повысить ставку первого разряда для бюджетников.

По словам премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, в ближайшее время в Беларуси планируют повысить тарифную ставку первого разряда, что должно привести к росту заработных плат в бюджетной сфере.

Кроме того, из слов руководителя правительства можно сделать вывод, что предприятиям спущены указания повысить зарплаты наиболее низкооплачиваемым работникам, как того ранее потребовал Александр Лукашенко.

Ждать ли малообеспеченным работникам резкого повышения зарплат? И как повышение ставки первого разряда отразится на экономике Беларуси?

– Никаких экономических оснований для повышения ставки нет, – прокомментировал «Салідарнасці» ситуацию доктор экономических наук Борис Желиба. – Все это делается, чтобы выйти на 500-долларовую зарплату к концу года, либо, как сейчас уже говорят, на зарплату в 1000 рублей.

По мнению экономиста, поэтому правительство и инициирует увеличение ставки, «так как им нужно сделать скачок, чтобы успеть выполнить указание главы государства».

– Но экономика не подскакивает, так как ВВП растет весьма медленно (на 1,1% за первые семь месяцев), нет большого роста производительности труда – а это основные факторы, которые обеспечивают рост зарплат в нормальной экономике. Вот и приходится использовать административный рычаг, – отметил собеседник.

При повышении ставки первого разряда организации и предприятия автоматически должны будут повысить зарплаты работникам, подчеркивает эксперт. Но, скорее всего, руководители предприятий пойдут более привычным путем:

– Будет вновь сокращаться персонал, сокращаться число бюджетников. А в основном растет зарплата высокооплачиваемых работников – по белорусским меркам. Это директора предприятий, руководящий состав, банкиры – а на периферии как работали люди за еду, за 100-150 долларов, так оно и останется. Чудес не будет.

Экономист обратил внимание, что необоснованное повышение зарплаты ведет к повышению себестоимости продукции.

– И если предприятие хочет какую-то прибыль получить, то оно будет вынуждено повышать цену на свою продукцию. Это даст снижение конкурентоспособности. Не надо думать, что все это просто так растворится. Но раз президент сказал, это будет сделано любой ценой. Вот вам командно-административная экономика в действии, – подытожил Борис Желиба.

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