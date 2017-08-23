Как уголовник оказался на одном фото с Путиным

«Фонтанка» сделала впечатляющее расследование о частной военной компании Вагнера – неформальной организации, принимавшей участие в боевых действиях на Донбассе (на стороне сепаратистов) и в Сирии (на стороне правительства Асада).

Этот материал заслуживает того, чтобы быть прочтенным полностью. А «Салідарнасць» лишь проанонсирует его историей одного фото.

Кадр, на первый взгляд, выглядит рядовым. Но запечатлены на нем, помимо подполковника в отставке, а ныне российского президента Владимира Путина очень интересные люди.

Крайний справа – сам Вагнер, он же Дмитрий Уткин, подполковник запаса, ранее служивший командиром 700-го отдельного отряда спецназа во 2-й бригаде спецназа в Псковской области, ныне – командир подразделения своего имени.

Крайний слева – Бродяга, он же Андрей Богатов. До недавнего времени – командир 4-й разведывательно-штурмовой роты. Под Пальмирой весной 2016 года был тяжело ранен, как говорят, при неудачном налете российской авиации, которая получила неправильное целеуказание. Потерял левую руку, которую ампутировали по локоть. Остался на работе, переведен командиром роты охраны завода Хаян.

По левую руку от президента – Седой, он же Андрей Трошев, полковник полиции в отставке из СОБР ГУ МВД по Северо-Западу. Известен тем, что в июне 2017 года оказался в больнице в состоянии алкогольного отравления, имея при себе списки вооружения группы, карты Сирии, несколько миллионов рублей и несколько тысяч долларов. Занимает должность «исполнительного директора компании».

А самый криминальный персонаж стоит справа от Владимира Путина – Ратибор, он же Александр Кузнецов, командир 1-й разведывательно-штурмовой роты. Летом 2008 года майора Кузнецова арестовали по подозрению в похищении человека и грабеже, в 2010 году осудили и отправили отбывать срок в колонию в Нижегородскую область.

Примечательно, что, по отзывам ветеранов, Ратибор считается одним из наиболее грамотных и уважаемых командиров группы Вагнера. Такой вот у Путина подпольный спецназ…

Как в Сирии появилась российская частная армия