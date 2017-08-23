В Москве найден мертвым автор песни «Наш дурдом голосует за Путина»

Лидер группы «Рабфак» Александр Семенов, автор нашумевшей в прошлом выборном цикле 2011–2012 года песни «Наш дурдом голосует за Путина», найден мертвым на съемной квартире в Москве.

Фото со страницы Александра Семенова в Facebook

Друзья не могли найти Семенова с 19 августа, пишет znak.com. Об этом сообщил поэт-песенник, продюсер и журналист Александр Елин.

22 августа Семенова нашли мертвым в съемной квартире.

«Всё. Саши больше нет. R I.P. Бегите из этой страны, люди. Бегите», — написал его друг Даниэль Рапопорт.

Других подробностей произошедшего пока нет.