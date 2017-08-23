Французский шеф-повар поселился в белорусской глубинке

Борис Поль Жорж Буаняр переехал в деревню Стражевичи Чашникского района три года назад, сообщает Onliner.by.

Его жена Оксана родилась и жила в Витебске, а с Борисом познакомилась в Бельгии. Сюжет знакомства достаточно простой: подруга вышла замуж за бельгийца и пригласила Оксану в гости, другом жениха оказался Борис.

Он навещал Оксану в Витебске и морально готовился к переезду. В итоге он состоялся, но жить в городе француз не захотел. Поехали по окрестностям, нашли подходящее место и купили два крепких дома в Чашникском районе — здесь и обосновалось хозяйство Бориса Поля Жоржа Буаняра.

Оксана приезжает в Стражевичи только на выходные: работает в Витебске энергетиком и сейчас ищет работу поближе, в Новолукомле. Борис остается один и посвящает все время домашнему хозяйству. Спустя пару лет его двор — это пятьдесят соток огорода, семь десятков уток, куры, вьетнамские свиньи, две козы, огромная собака и восемь щенков, которым сейчас ищут хозяев.

Борис Поль Жорж Буаняр вырос в 120 километрах от Парижа. Начинал свою карьеру он официантом, затем получил квалификацию сомелье, после работал метрдотелем и позже стал шеф-поваром ресторана L’Alpenstock. В общем, к моменту переезда Борис был владельцем двух ресторанов.

Звучит странно, но, как становится понятно из рассказов, Париж и окрестности ему порядком поднадоели.

— Понимаете, там уже не встретишь французов, — объясняет Борис. — И так не только в столице: Марсель, Лион — там то же самое. Кругом кебаб, который сейчас массово закрывается из-за антисанитарии… Метро в Париже — кошмар!