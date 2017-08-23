«Напоминает нетрезвого соседа, который одалживает-переодалживает, но бросить пить не хочет»

Правительство взяло новый российский кредит на 700 миллионов долларов, чтобы отдать старые. Байнет с иронией отреагировал.

Накануне стало известно, что российские власти одобрили соглашение с Беларусью о предоставлении Минску в 2017 году государственного кредита на 700 миллионов долларов.

По словам финансового аналитика Вадима Иосуба, эта сумма нужна государству, чтобы в текущем году вернуть без снижения золотовалютных резервов старый кредит России на ту же сумму – 700 миллионов долларов.

Белорусских интернет-пользователей позабавил такой подход со стороны финансовых властей Беларуси.

«Вот теперь понятно, почему у нас учения проходят…», – шутят пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Может, кредит не надо? Может, возьмете одну дружную семейку в счет долга – будем благодарны!»

«Это обыкновенная пирамида... Когда-то это все кончится, так как не может эта веревочка виться вечно».

«Внуки теперешних героев Беларуси будут отдавать… вкусят все прелести, когда поток кредитов иссякнет или процент станет запредельным – на уровне ВВП».

«Приплыли, так приплыли! Это получить кредит, чтобы оплатить другой кредит, но с новыми процентами? Самое интересное, что деньги даже не появятся, лишь добавятся новые проценты… Вот оно – счастье».

«Кстати, слышал, что всем силовикам поднимают оклады с 1 сентября на 28%. Вот для чего кредит нужен».

«Обычно, чтобы должник не скрылся от долгов, кредиторы приставляют к должнику человека, чтобы он его контролировал 24 часа в сутки, ходил за ним повсюду. Может, поэтому хотят российскую базу ставить под Минском?»

«Напоминает нетрезвого алкаша, который только одалживает-переодалживает, но бросить пить и работать не хочет. Подворовывает, даже били за это... но это другая тема – растворители и креветки».

«Денежный ком все больше, а долговая яма все глубже», – резюмируют комментаторы.

В то же время российские эксперты довольно позитивно оценивают выдачу такого кредита соседям – например, московский финансист Петр Пушкарев объяснил, почему России выгодно давать деньги Беларуси.