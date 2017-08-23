Сколько могут стоить учения «Запад 2017». Инфографика

«Радыё Свабода» опубликовало информацию о стоимости одного выстрела из автомата «Калашникова», часа полета современного истребителя, залпа из установки «Град» и одного дня локальной войны.

В 2017 году бюджет Министерства обороны Беларуси составил около 535 миллионов долларов. Но отдельной строки «Проведение учений «Запад-2017» в годовом бюджете нет.

– Я думаю, что учения «потянут» на очень серьезную сумму. Речь о сотнях миллионов долларов. От 300 до 500 миллионов как минимум, – отметил военный эксперт Александр Алесин, говоря о совместных белорусско-российских учениях.

Дмитриев сформировал комиссию для наблюдения за учениями «Запад-2017» с Алесиным и Поротниковым