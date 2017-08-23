«Баклан склевал родную крышу». Часть 2

За птиц, обвиненных вице-губернатором Санкт-Петербурга в разрушении «Зенит-Арены», заступились орнитологи. А пользователи Интернета высмеяли чиновника.

Накануне вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин объяснил, почему на «Зенит-Арене» протекает крыша: птица-баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки.

Это заявление изрядно повеселило специалистов.

Доцент СПбГУ, орнитолог Рустам Сагитов рассказал The Village, что бакланов в черте города практически нет. Но даже, если бы были, то вряд ли нанесли бы приписываемый ущерб «Зени-Арене»: «Просто так клевать какую-то поверхность птицы не станут, зачем им это?»

Методист научного отдела Ленинградского зоопарка Татьяна Медник подтвердила «Р-Спорт»:

– Бакланы не могли испортить пленку, это водная птица, крыши их не интересуют. Да и нет у нас столько бакланов, для нашего региона это редкие птицы. В районе Петербурга и окрестностей они бывают только в пролете.

Часто еще бакланами неправильно называют серебристую чайку. Это крупная морская чайка, которая действительно у нас встречается часто, эти птицы собираются в большие стаи. Но и они не могли испортить пленку крыши. Клювы серебристых чаек устроены так, чтобы хватать добычу и проглатывать целиком. У нас вообще нет птиц, которые могут ковырять клювами крыши.

Клювом, способным грызть, по словам специалистов, обладают только попугаи. Но поскольку от Австралии, где они водятся, до Санкт-Петербурга далековато, списать проблемы «Зенит-Арены» на этих пернатых тоже затруднительно.

Тем временем пользователи Интернета резвятся вовсю. В Твиттере появился аккаунт «Крестовский баклан»:

Узнали сколько стоит защита от птиц и смеёмся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы — Крестовский баклан (@zenitbaklan) 22. August 2017

В статью о бакланах в русской Википедии внесены правки.

«Зенит-Арену» предлагают переименовать в «Баклан-арену». Ну и еще несколько избранных шуток на эту тему.

Так. Птицы едят крышу

Жуки-древоточцы скоро съедят пластиковые сиденья.

Улитки пожрут металлоконструкции

А крысы дожрут бетон

И нет стадиона — Сергей Д (@sd0107) 21. August 2017

- Что случилось с дорогой? Война?

- Нет, бакланы выклевали... pic.twitter.com/7w8WLmsMx5 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 22. August 2017

сообщается, что расправившись с крышей "Зенит-Арены", бакланы начали клевать опоры Керченского моста — недруги за бугром (@Lndcalling) 22. August 2017

На крыше Зенит-арены в срочном порядке будет установлена противобакланная защита.На её реализацию будет дополнительно выделено 2 млрд.рублей pic.twitter.com/93Sop37wT7 — СмутноеВремя (@Durevestnik) 21. August 2017