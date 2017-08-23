Серебренников рассказал о своем «показательном» задержании

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал подробности своего задержания по делу об особо крупном мошенничестве, в рамках которого ему 22 августа было предъявлено обвинение, а днем позже, как ожидается, будет избрана мера пресечения.

Побеседовать с худруком "Гоголь-центра", отправленным после допроса в изолятор временного содержания N1 (ИВС-1) ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, удалось журналисту телеканала "Дождь".

Фото – Антон Кардашов, Агентство городских новостей «Москва»

По словам Серебренникова, его поместили в стандартную трехместную камеру. Его сокамерником оказался человек, подозреваемый в получении взятки, передает newsru.com.

Как рассказал режиссер, в Москву его девять часов везли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга, забрав практически со съемочной площадки. После этого он пробыл у следователей с 9:00 до 17:00. Режиссер отметил, что "следователи ведут себя вежливо".

Серебренников подчеркнул, что "поражен" предъявленным ему обвинением и считает его "удивительным". По словам режиссера, он не пропускал ни одной встречи со следователем по делу "Седьмой студии", по которому ранее проходил как свидетель. В связи с этим свое задержание Серебренников считает "показательным", так как он не видит смысла "ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов".

"Выходит, я специально создал преступную группу, назвал ее "Платформа" для того, чтобы украсть у государства 68 миллионов рублей? Это просто оскорбление", - передала журналистка телеканала слова Серебренникова после общения с режиссером в изоляторе.

При этом художественный руководитель "Гоголь-центра" не стал отвечать на вопрос о том, кто именно дал на него показания. Ранее в СК заявили, что вина Серебренникова "подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами".

Серебренникову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").