Кобяков анонсировал повышение ставки первого разряда

Ставку первого разряда в Беларуси планируется повысить в ближайшее время.

Об этом сообщил во вторник журналистам премьер-министр Андрей Кобяков по итогам совещания у главы государства.

- С учетом оптимизации, которая проходила в органах госуправления и силовом блоке, работы по снижению затрат в бюджетной сфере в целом подготовлены предложения правительства, - приводит БЕЛТА слова Кобякова. - Думаю, в ближайшее время президент их рассмотрит и будет принято решение по движению тарифной ставки первого разряда. Цифры пока озвучивать не буду.

По словам премьера, через день-два такое решение будет принято.