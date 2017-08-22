ИГИЛ опубликовало видео присяги молодого человека, напавшего на прохожих в Сургуте

За что в России задержали режиссёра Кирилла Серебренникова? За 18 часов в Ростове-на-Дону сгорели более 100 домов. Настоящая детективная драма в Швеции – продолжаются поиски пропавшей журналистки.

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