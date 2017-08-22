Лия Ахеджакова о задержании Серебренникова: «Эта ниточка — это привет от Мейерхольда»

Ночью 22 августа Следственный комитет задержал Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве. Задержание режиссера прокомментировали Лия Ахеджакова и Борис Акунин.

Лия Ахеджакова, актриса:

«Ужасное известие. Эта ниточка — это привет от Мейерхольда. Не понимаю, что же будет дальше? Наверное, поползем на коленях к царю-батюшке. После обыска у него [Cеребренникова] же отобрали зарубежный паспорт, они же такие хитрые, каких свет не видел, у них опыт колоссальный: вспомните Мейерхольда или Мандельштама, даже Есенин — в пытках умер».

Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), писатель:

«По поводу ночного ареста Кирилла Серебренникова. Международно резонансные аресты людей такого уровня у нас происходят только с санкции, а то и с прямого приказа Главного Начальника. Не иначе.

Поэтому давайте называть вещи своими именами. Режиссера Мейерхольда арестовало не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин. И хорошо еще, если с PR-целью затем явить высочайшую милость и выпустить всемирно известного режиссера под домашний арест или подписку. Потому что если нет — значит, Россия перешла на новую стадию существования, где будут действовать новые правила».

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По версии следствия, Кирилл Серебренников в 2011–2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на театральный проект «Платформа».

Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге — там проходят съемки его фильма «Лето» о Викторе Цое; режиссера отвезли в Москву.

Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину режиссер не признал и заявил, что считает предъявленные ему обвинения абсурдом.

СК намерен просить для Серебренникова заключение под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения будет рассматриваться 23 августа в Басманном суде.