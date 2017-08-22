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В мире
22.08.2017
РБК
В Польше возбудили уголовное дело против экс-президента Леха Валенсы

В Польше прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего президента Польши Леха Валенсы, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о возможном сотрудничестве политика с коммунистическими спецслужбами.

Об этом сообщает польское издание RMF 24.

Лех Валенса. Фото: Reuters

По информации издания, речь идет о показаниях Валенсы Институту национальной памяти Польши (IPN), которые должны были служить доказательствами по делу о преступлении против нации, когда лидер страны в 1970 годах предположительно сотрудничал со спецслужбами коммунистической Польши.

По словам Валенсы, секретные документы, в которых говорилось, что он сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, не являются подлинными. Во время предъявления содержимого папки с доносами Валенса заявил, что они не были им написаны или подписаны, как это утверждается в самих документах.

— Однако в конце июня этого года ведущие расследование прокуроры IPN посчитали, что более 50 документов, относящихся к 1970−1976 годам, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой, — пояснили в прокуратуре Польши.

Расследование в отношении Валенсы было начато в феврале 2016 года, когда у Марии Кищак — жены умершего в 2015 году главы МВД Польской Народной Республики Чеслава Кищака — были обнаружены документы, теоретически доказывающие сотрудничество Валенсы со спецслужбами. Речь шла о специальных отчетах и доносах экс-президента страны, которые он готовил, будучи тайным агентом по кличке Болек.

Тогда правоохранители заявили, что будут тщательно исследовать бумаги, в том числе подвергнут их разного рода экспертизам. При этом архивные работники тогда предположили, что бумаги ненастоящие и что сотрудники спецслужб могли нарочно их сфальсифицировать. Сам Валенса заявил тогда, что никогда не сотрудничал со спецслужбами и не брал деньги за такие «мерзкие» действия.

До того как эти документы были найдены, о сотрудничестве Валенсы и спецслужб заявляли польские историки, исследовавшие период с 1952 по 1989 годы. Однако в 2000 году Люстрационный суд Польши принял сторону Валенсы, который опровергал такую версию.

 
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