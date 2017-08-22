С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице

«Салідарнасць» проследила за мимикой и жестами руководства экономического блока страны.

На совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики глава государства задал десяток вопросов руководству экономического блока. Речь шла об экономическом развитии в целом, а также о занятости, ценообразовании, финансовой стабильности и т.д.

Лукашенко раскрыл секрет: в Беларуси создается суперкомбайн

Как следует из репортажа пресс-службы руководителя страны, Александр Лукашенко обращался к чиновникам в свойственной ему манере. «Салідарнасць» подготовила десяток стоп-кадров, красноречиво говорящих о том, как участники совещания реагировали на вопросы и критику главы государства.

Глава Нацбанка Павел Каллаур (справа)

Премьер-министр Андрей Кобяков (справа) и его первый заместитель Василий Матюшевский

Вице-премьер Михаил Русый старательно записывал за Лукашенко

Как и вице-премьер Василий Жарко…

…и вице-премьер Анатолий Калинин

Вице-премьер Владимир Семашко услышал свое имя

Его предупредили о выявленных залежах ткани на складах льнокомбината

Цитата дня. Лукашенко – об очковтирательстве со стороны правительства