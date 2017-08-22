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Общество
22.08.2017
Белорусский партизан
Белорусского ученого включили в оргкомитет международной конференции, а он сидит в колонии

Белорусского ученого, бывшего вице-президента Академии наук Владимира Тимошпольского, отбывающего наказание за коррупцию, включили в оргкомитет ХХ Международной научно-практической конференции «Металлургия: технологии, инновации, качество», которая пройдет в российском Новокузнецке в середине ноября.

«Белорусский партизан» выяснял, как такое может быть. Неужели приговор отменили, Тимошпольского отправдали и он уже на свободе?

Среди участников российской конференции – несколько известных белорусских ученых и академиков. Один из них – Владимир Тимошпольский. Он даже вошел в оргкомитет конференции. Правда, не как выдающийся белорусский ученый, а как директор по науке и новой технике НПГК «Нефтегазстройизоляция», Киев (Украина).

Директор Института металлургии и материаловедения СибГИУ Геннадий Галевский сказал «Белорусскому партизану», что Тимошпольский действительно входит в состав оргкомитета конференции, которая состоится в Сибирском государственном индустриальном университете. «Но я не в курсе, что у Владимира Исааковича каике-то проблемы с правоохранительными органами».

― Никакой ошибки здесь нет, состав оргкомитета верный, доктор технических наук Тимошпольский действительно в составе оргкомитета, ― пояснили «Белорусскому партизану» в управлении научных исследований, которое принимает заявки на участие в конференции «Металлургия-2017».

Ситуация немного прояснилась после звонка в НПГК «Нефтегазстройизоляция», где Тимошпольский работал директором по науке.

― Он от нас уволился еще год назад, по собственному желанию. Насколько нам известно, сейчас Тимошпольский находится в колонии, ― пояснили нам в вышеназванной фирме.

Как стало известно, 5 сентября в суде Центрального района доктор технических наук Владимир Тимошпольский и его знакомый генеральный директор «Гомельтранснефть Дружба» Сергей Сосновский будут обжаловать приговор суда Центрального района Минска, оглашенный в июле этого года.

Сергей Сосновский получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы за получение взятки, в Владимир Тимошпольский за дачу взятки – 2 года и 6 месяцев. Фигуранты громкого уголовного дела не согласны с таким приговором – они считают его слишком суровым. Хотя отделались еще не самыми большими сроками, предусмотренными соответствующими статьями.

Напомним, Владмир Тимопольский был задержан с поличным вместе с бывшим гендиректором «Гомельтранснефть Дружба» Сергеем Сосновским. Случилось это еще конце минувшего года, но средства массой информации узнали об этих задержаниях чуть позже.

Как сообщала пресс-служба КГБ, Сосновский был задержан при получении взятки в 5 тысяч долларов. Деньги ему вручал бывший заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Тимошпольский:

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2015 году Тимошпольский достиг договоренности об оказании Сосновским за незаконное денежное вознаграждение содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе «Мозырь-Брест» стоимостью 8 млрд неденоминированных рублей. При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства.

Занимая высокое должностное положение, С.Сосновский сопровождал реализацию «договорного» контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей. В. Тимошпольский в свою очередь обеспечивал обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы».

Справка БП

Сергей Сосновский родился в 1959 году в деревне Граболово Чаусского района. Учился в Могилевском техническом училище, Мозырском государственном педагогическом институте и Всесоюзном заочном политехническом институте в Москве (факультет «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз»).

После службы в армии — инженер товарной службы Линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь» Гомельского управления нефтепровода «Дружба». Прошел путь от простого мастера до генерального директора. «Гомельтранснефть Дружба» возглавлял с 2008 года.

Владимир Тимошпольский родился 14 июля 1954 года в Днепродзержинске (Днепропетровская область, Украина). Инженер-теплоэнергетик, доктор технических наук (1991), профессор (1992). Лауреат премии Ленинского комсомола БССР (1988), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1998). Награжден орденом Почета за большой личный вклад в развитие металлургической промышленности Беларуси (2001). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2004).

 
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