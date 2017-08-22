«Нам нужно 700 миллионов долларов от России, чтобы вернуть долг России»

Кредит от России нам нужен для того, что бы отдать долги и не тратить на это ЗВР, объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб:

- Нам нужно 700 миллионов долларов от России, чтобы вернуть в этом году 700 миллионов долларов России без снижения золотовалютных резервов. Уже несколько последних лет политика государства в области госдолга формулируется просто: перезанять, чтобы отдать.

Российское правительство одобрило выделение Беларуси государственного кредита ― 700 миллионов долларов. После переговоров представителей Минфина и МИД, наши страны подпишут белорусско-российское соглашение.

Речь об этом кредите шла во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Было достигнуто соглашение о рефинансировании белорусских долгов. Получить кредит МВФ в размере нескольких миллиардов долларов Беларусь не смогла.