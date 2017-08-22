Кобяков обвинил местную «вертикаль» в невыполнении плана по созданию рабочих мест

По словам премьера, из 33 тысяч новых рабочих мест создано около 31 тысячи.

- Только две области выполнили те обязательства, прогнозные параметры, которые были определены на полугодие. Это очень серьезный звонок, потому что в 2016 году, когда был введен этот показатель, в начале 2017-го местные органы власти, облисполкомы очень легко отчитывались о том, что все хорошо, очень все легко и просто получается, - приводит БЕЛТА слова Кобякова.

Премьер-министр напомнил, что в Беларуси за 2017 год планируется создать 70 тысяч рабочих мест.

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