Витебчанка – заведующему аптеки: «Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя»

В сети появилась запись с камеры наблюдения из витебской аптеки, на которой видно, как пришедшая с собакой посетительница оскорбляет заведующего, после того, как он сказал, что вход с животными запрещен.

Обращаясь к Максиму Самсонову, посетительница, в частности, сказала: «Животное — это ты… Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя».

Как выяснили Naviny.by, героиней скандального видео оказалась жительница Витебска Марина Пояркова. По ее словам, в тот день она пришла за лекарством, потому что муж обжег бетоном ноги. Женщина расстроена тем, что видео появилось в социальных сетях, но просить прощения все же не хочет.