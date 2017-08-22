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Общество
22.08.2017
Кирилл Иванов
Хлопоты вице-премьера: от бесплатных туалетов до зарплаты в 800 рублей

Чем отметился Василий Жарко за первые восемь месяцев на новой должности — в обзоре «Салідарнасці».

Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

После очередного высказывания вице-премьера Василия Жарко о возможном возврате к пятибалльной системе оценок в школе «Салідарнасць»решила вспомнить о других инициативах чиновника на этом посту.

Поддержал идею бесплатных вокзальных туалетов

В мае вице-премьер поддержал идею депутата парламента Андрея Рыбака о бесплатных туалетах на вокзалах:

— Я вас поддерживаю. Это не дорогой вопрос. Не все знают, куда бежать, где деньги платить. Такая услуга должна быть бесплатной.

Решение «туалетного вопроса» на столь высоком уровне вызвала шквал насмешек в соцсетях.

Обещал поднять зарплаты — сперва до $ 500, теперь до 800 рублей

В первые месяцы работы на новом посту вице-премьер заверил белорусов в том, что в стране «есть возможность выполнить президентское требование увеличения средней зарплаты до 500 долларов».

При этом увеличивать зарплату он предложил за счет «улучшения работы экономического блока», повышения производительности труда, оптимизации управленческого аппарата.

В августе, после встречи с главой государства озвучил новые цифры: в этот раз педагогам и медикам пообещали к концу года в среднем по 800 рублей.

Впрочем, повысить зарплаты работникам здравоохранения Жарко обещал еще в бытность главы Минздрава, но прибавки в кошельках медики так и не заметили.

Спустя 10 лет озаботился очередями в поликлиниках

— Пациент не должен ходить из кабинета в кабинет, простаивать в очередях, теряться в назначениях и рекомендациях специалистов. Максимум медицинской помощи должен быть обеспечен в течение одного приема, — заявил вице-премьер Василий Жарко на коллегии Минздрава в январе. Что помешало решить эту проблему в течении десятилетия управления ведомством, чиновник не рассказал.

Забыл, как учились дети

Когда в мае внезапно возникла идея переноса занятий в школах на 9 часов утра, Жарко пришлось объяснять журналистам целесообразность новации. Приведем фрагмент характерного диалога:

— Десятилетиями был режим с 8 утра, и ни Минобразования, ни Минздрав, ни вы, когда были министром, не поднимали этот вопрос публично. Тут один человек сказал, и выяснилось, что 9 утра — лучшее время. Это не кажется вам смешным? — спросила журналистка информагентства БелаПАН.

— Нет, не кажется. Я вам рассказываю, как педиатр, как доктор.

— А почему вы раньше не поднимали этот вопрос?

— Почему? Наверное, потому что мои дети уже большие, я немножко и забыл, когда они учились.

***

Напомним, что Василий Жарко был назначен заместителем премьер-министра 29 декабря 2016 года, заменив на этой должности Наталью Кочанову.

До этого чиновник десять лет возглавлял Министерство здравоохранения.   

 
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