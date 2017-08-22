Презентован первый белорусский электромобиль. Фотофакт

Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль.

Мероприятие состоялось на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси.

Экспериментальный образец электромобиля создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. Его наличие позволит отработать оптимальные компоновочные решения в части электрокомпонентов, уточнить их характеристики и приступить к созданию полноценного опытного образца, принятию решений по освоению его производства в республике.

Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея - накопитель электроэнергии, конкурс на поставку которой выиграла российская компания "Энер зэт" (Санкт-Петербург).

Поставлена задача освоить производство батарей в Беларуси.