Глава государства обеспокоился расслоением общества по доходам
Вслед за «Салідарнасцю» Александр Лукашенко задумался над тем, каким образом растет средняя зарплата по стране.
Говоря на эту тему на совещании 22 августа, глава государства отметил:
– Как мы выходим на запланированный уровень по отраслям и регионам? Не усугубляется ли расслоение общества по доходам? Как правительство отреагировало на мое поручение обратить особое внимание на категории работников, получающих зарплату по нижней границе?
Месяц назад «Салідарнасць» писала: «По большому счету средняя зарплата в Беларуси растет не за счет того, что бедное большинство стало зарабатывать больше, а за счет увеличения количества богатых и их доходов. Становится все более заметным расслоение в обществе по доходам».
Цитата дня. Лукашенко – об очковтирательстве со стороны правительства
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