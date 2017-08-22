Дмитриев сформировал комиссию для наблюдения за учениями «Запад-2017» с Алесиным и Поротниковым

Один из лидеров кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев передал официальное обращение к министру обороны с предложением создать общественную комиссию по наблюдению за ходом учений «Запад 2017» и список комиссии.

Об этом политик сообщил в соцсетях.

В комиссию вошли Андрей Поротников, Александр Алесин, Леонид Спаткай, Сергей Возняк и Игорь Ляльков.

По телефону дежурный управления идеологии Минобороны пытался отговорить Дмитриева от этой инициативы: мол, и так будет достаточно наблюдателей и СМИ, общественное наблюдение не предусмотрено никаким законом, сообщает Радыё Свабода.

Тем временем автор блога 1863x Эдуард Пальчис объявил общественную кампанию наблюдения за российско-белорусскими учениями «Захад2017» - предложил всем свидетелям учений публиковать фото, видео и рассказы под хэштегом #Захад2017, #Запад2017 или #Zapad2017, а если нужно сохранить анонимность, присылать сведения ему на почту 1863xxxxx@gmail.com, в Telegram или в соцсети.

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