Фотожабы: «У Лукашенко новый квадроцикл, а у вас повышение коммуналки и налог на тунеядство»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Фоторепортажи с полей дают богатую пищу для размышления
На квадроцикле по «полю Президента»
Будни Лукашенко-младшего: из комбайна в плацкарт
МИД Беларуси надеется, что США будут выдавать больше виз в Минске
Латынина: «Мне лично Пескова стало жалко – две бомбы в одну воронку»
США приостановили выдачу виз россиянам
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Лукашенко на квадроцикле осматривает свои владения
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