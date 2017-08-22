Лукашенко раскрыл секрет: в Беларуси создается суперкомбайн

Несмотря на информацию о многочисленных поломках новых комбайнов во время нынешней уборочной кампании, Александр Лукашенко не стал критиковать «Гомсельмаш» на совещании 22 августа.

Слова главы Беларуси передает его пресс-служба:

– Я поручил конструкторам к уборочной 2018 года обновить модель комбайна «Полесье». Нам надо остановиться на каких-то моделях, которые будут востребованы на рынке. Комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гомсельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн.

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После этого Александр Лукашенко сделал громкое заявление:

– Еще одно направление в «Гомсельмаше» - создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть.

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