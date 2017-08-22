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Политика
22.08.2017
Салiдарнасць
Глава государства недоволен журналистами государственных СМИ

Поручение его вроде бы они выполнили, но, как оказалось, переборщили.

На совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики Александр Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил:

– Я внимательно отслеживаю то, о чем пишут в различных средствах массовой информации. Ошибка журналистов состоит в том, что они везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе президента. Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе уборкой.

Напомним, 2 августа глава Беларуси заявил, что ждет от СМИ активного освещения уборочной кампании:

– Средствам массовой информации нужно развернуться на полную мощь, показывать лучшие экипажи, семьи. Это дань уважения людям, которые работают на селе. Но нужно показывать и недостатки, о которых сегодня было сказано.

Цитата дня. Лукашенко – об очковтирательстве со стороны правительства

 

 
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