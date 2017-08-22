Глава государства недоволен журналистами государственных СМИ

Поручение его вроде бы они выполнили, но, как оказалось, переборщили.

На совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики Александр Лукашенко, как передает его пресс-служба, заявил:

– Я внимательно отслеживаю то, о чем пишут в различных средствах массовой информации. Ошибка журналистов состоит в том, что они везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе президента. Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе уборкой.

Напомним, 2 августа глава Беларуси заявил, что ждет от СМИ активного освещения уборочной кампании:

– Средствам массовой информации нужно развернуться на полную мощь, показывать лучшие экипажи, семьи. Это дань уважения людям, которые работают на селе. Но нужно показывать и недостатки, о которых сегодня было сказано.

Цитата дня. Лукашенко – об очковтирательстве со стороны правительства