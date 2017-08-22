Во Львове обворовали белорусский туристический автобус

Злоумышленники обокрали автобус, припаркованный на платной стоянке в самом центре города, сообщает СТВ.

Воспользовавшись отсутствием водителя, неизвестные попали в салон, разбив форточку входной двери. Оказавшись внутри, хватали все, что попадало под руку: деньги, мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки.

Один из туристов лишился паспорта, мужчине пришлось на некоторое время задержаться в Украине для восстановления документов.

После себя грабители оставили следы крови. Они были и в салоне, и на обшивке автобуса. По горячим следам задержать воров местным правоохранителям не удалось.

В туристической фирме от комментариев отказались, но отметили, что подобная ситуация, скорее, исключение из правил. Они уверяют: такое могло произойти в любом крупном туристическом городе, и советуют путешественникам быть бдительными даже в самом безопасном на первый взгляд месте.