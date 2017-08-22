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22.08.2017
Кирилл Мартынов, Газета.Ру
«Рядовые пропагандисты, работавшие на Габрелянова, оказались выброшенными на улицу»

Холдинг News Media Арама Габрелянова, основной поставщик желтых новостей в стране и по совместительству самый последовательный защитник стабильности власти, кому бы она ни принадлежала в данный момент, объявил об экстренном закрытии телеканала Life.

В январе аналогичная судьба постигла радиостанцию РСН, также находившуюся под управлением Габрелянова. Конец РСН обсуждался в основном в профессиональном сообществе, где вызвал недоумение: зачем закрывать популярный проект, один из лидеров FM-вещания в столице?

Прекращение вещания телеканала Life вызвало куда больше интереса в обществе. Многие увидели тут что-то вроде исторической справедливости: мол, пропагандисты, выполнив свою грязную работу, оказываются выброшенными на помойку.

Расцвет телевидения по-габреляновски действительно пришелся на период 2014—15 годов: тогда это был важный ресурс, один из ключевых агентов гибридной войны. Эфиры Life из Донецка смотрели и обычные граждане, и, как говорят, начальство в высоких кабинетах. Затем упоминаний о телевидении, выросшем из таблоида «Жизнь», постепенно становилось все меньше.

Сейчас спекулируют на том, что Габрелянов не смог договориться с новым руководством управления внутренней политики в администрации президента. Но отношения владельца таблоида с предыдущим менеджером, Вячеславом Володиным, тоже не были идеальными. И, кажется, дело в другом.

Нет особых причин радоваться «концу пропаганды».

Случившееся с телеканалом Life больше напоминает перераспределение ресурсов на решение более актуальных задач. Стилистика таблоидов уже несколько лет победила на федеральном телевидении в целом и даже является там безальтернативной. Держать отдельный телеканал Life в ситуации, когда Первый, «Россия 1» и НТВ, не говоря уже про РЕН ТВ, ничем от него не отличаются, не имеет никакого смысла.

Габрелянова, доказавшего начальству свою эффективность в качестве комбатанта гибридных войн, похоже, просто перемещают на более ответственный фронт работ: туда, где находится сомневающаяся, протестная и молодая аудитория.

Телевидение зачищено и оболванено, а теперь пришла очередь интернета: Сеть должна быть превращена в таблоид. В сетевой версии Life.ru, освобожденной от эфирных балластов, нас в ближайшее время ждет, по всей видимости, еще больше «сенсаций» и «расследований» — ставка делается на то, что вся страна заговорит на этом языке. Помните, несколько недель назад речь шла о том, что государство намерено заинтересовать пользователей интернета предвыборной кампанией, а чиновники якобы ведут переговоры с Mail.ru Group, контролирующим «Одноклассники» и «ВКонтакте»?

Новость о закрытии телеканала Life прекрасно вписывается в этот контекст: ответственный российский IT-бизнес обеспечит технологическую площадку, а вот наполнит ее своим содержанием Габрелянов.

Судьба сотрудников телеканала Life при этом, вполне возможно, никак не вписывается в новые амбициозные планы, и конкретные рядовые исполнители, работающие на Габрелянова, оказались выброшенными на улицу. Он вообще известен своим особым стилем менеджмента — знаменитая запись матерной планерки до сих пор популярна в интернете.

Такова судьба рядовых информационной войны. Теперь им, наверное, как и всем ветеранам нужен будет курс реабилитации для возвращения к мирной жизни.

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