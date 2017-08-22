В России задержали режиссера Кирилла Серебрянникова

Руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве, сообщили в Следственном комитете РФ.

Сообщается, что режиссеру предъявят обвинение. По версии следствия, режиссер в 2011–2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа».

Дело против Серебренникова возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), которая предполагает до 10 лет лишения свободы.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, предположил, что Серебренникова могут поместить в СИЗО или отправить под домашний арест. Ранее у Серебренникова забрали загранпаспорт.

В мае следователи провели обыски в известном на весь мир московском театре и у его художественного руководителя. После них Кирилл Серебренников выступил с заявлением: «Правду говорить легко».

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