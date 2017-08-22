За последние дни в Беларуси произошли две трагедии с участием водителей и детей

Смертельные наезды автомобилей на детей зафиксированы в Червенском и Буда-Кошелевском районах.

18 августа около 20.40 в Червенском районе на автодороге М4 Минск-Могилев автомобиль Toyota RAV4 совершил наезд на 8-летнюю девочку – она погибла на месте.

Ребенок со старшей сестрой пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает Следственный комитет. Автомобилем в крайней левой полосе управлял житель Могилева 1987 года рождения. Он был трезв.

Анализ предварительных данных показал, что водитель не принял меры по обеспечению безопасности пешеходов, снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Его заключили под стражу.

21 августа 20.10 в Буда-Кошелевском районе работник СУП «Андреевка» 1985 года рождения на погрузчике совершил смертельный наезд на 14-летнюю девочку.

Предварительно установлено, что подозреваемый, управляя погрузчиком «Амкадор», совершил наезд на ребенка, когда выехал на обочину с целью объезда группы детей, находившихся на проезжей части.

Подозреваемый задержан, сообщает Следственный комитет.