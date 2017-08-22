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Комментарии
22.08.2017
«Для Лукашенко номенклатура – расстрельная команда»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико обсудили в «Белгазете» зависимость Александра Лукашенко от номенклатуры.

Романчук: – Номенклатура на пушечный выстрел не подпускает бизнес-сообщество, экономистов и ученых даже к обсуждению разных вариантов развития. Причем они между собой устраивают подобие интеллектуального баттла, конкуренцию идей и решений. А на самом деле – это лишь вариации одного и того же номенклатурного клана. Как сделать, чтобы Лукашенко слушал не только номенклатуру, которая использует страну как территорию для реализации своих интересов?

Причем она далеко не патриотична. Говорят, что Украина начнет выходить из кризиса, когда появятся патриотичные политики и номенклатура. То же в России – там есть кланы, деньги, но настоящих патриотов России, которые бы обеспечивали ее мирное, устойчивое развитие, нет. В Беларуси то же самое. Номенклатурные кланы космополитичны, а не патриотичны.

Заико: – Они как приговоренные к смерти. Что ожидать от людей с пожизненным тюремным заключением? Александр Григорьевич создал класс пожизненного заключения.

Романчук: – 25 лет на «мерседесах» разъезжать, жить в коттеджах и на Тенерифе отдыхать – это пожизненное заключение? Им созданы чрезвычайно комфортные условия, как в 5-звездочной гостинице, где все включено.

Заико: – Зачастую люди, которые находятся на пожизненном заключении, мечтают, чтобы их расстреляли.

Романчук: – Номенклатура цепко вцепилась в активы, а политической ответственности никакой не несет. За все отвечает Лукашенко. Поэтому очевидно, что он должен действовать во имя сохранения своей семьи и страны. А он несет ответственность и за их ошибки. Как при назначении районных начальников. Назначил в Орше главу района, тот пару месяцев побыл – уволили, незадолго до этого Лукашенко говорит – это человек президента, трогать его запрещается. Номенклатура сегодня создает очень плохой имидж Лукашенко.

Заико: – Для него номенклатура – расстрельная команда. Я не понимаю, а зачем ему за них отвечать? Зачем ему брать грех на душу за всех этих придурков и идиотов, которые просто прожигают деньги? У президента есть два варианта. Первый – послать всех к черту, как сделал генерал де Голль.

Второй – создать совершенно новую команду, создать людей нового общества и новой экономики. Правительство пусть досиживает свой срок, а мы создаем новое направление. У нас будет экономика человеческого капитала.

 
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