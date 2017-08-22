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Общество
22.08.2017
Салiдарнасць
Жара пошла на спад, ожидаются дожди и грозы

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

22 августа ожидается облачно с прояснениями. Днем на большей части территории дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +16..+22°С, по востоку Могилевской области до +25°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

23 августа ночью в восточных районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, в восточных районах ожидаются сильные дожди. Днем в северо-восточных районах местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.

24 августа ночью и утром на большей части, днем преимущественно по северо-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ожидаются сильные дожди, сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.

 
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