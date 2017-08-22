Построил в деревне «аквапарк», а чиновники постановили – «снести». Фотофакт

Сначала была заметка в местной районке: дед-чудак за свои кровные обустроил на берегу Немана в Лидском районе сельский аквапарк, пускает отдыхать всех желающих и денег не берет, пишет Onliner.by.

Прошло пару лет — аквапарком, где каждый погожий день балдеет детвора со всего района, заинтересовались местные власти.

Наслали проверки, нашли кучу нарушений. Пенсионера-альтруиста Вячеслава Козела

судили и оштрафовали, теперь принуждают снести незаконные постройки в прибрежной зоне.

Аквапарком назвать зону отдыха на живописном берегу Немана можно, конечно, лишь с натяжкой. Из водных развлечений здесь — бассейн с горкой и мостики для прыжков в реку. Рядом обустроены площадки для футбола и волейбола, зона для игры в городки, качели, карусели, турники. Есть деревянная танцплощадка «Дедова дискотека», где по вечерам звучат песни из восьмидесятых.

Все это сделано руками одного человека. Площадка открыта для всех. Купайся, играй, танцуй — все бесплатно.