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22.08.2017
Русская служба ВВС
Поиски пропавшей журналистки в Дании: найдено тело без головы и конечностей

В прибрежных водах Копенгагена обнаружено женское туловище без головы и конечностей, однако, по заявлению полиции, пока рано связывать эту находку с недавним исчезновением журналистки Ким Валль.

Останки были обнаружены проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, сообщили в полиции.

В последний раз Валль видели на подводной лодке изобретателя Питера Мадсена вечером 10 августа.

Мадсену предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В понедельник он заявил на суде, что Валль погибла в результате несчастного случая и он "похоронил" ее в море.

46-летний изобретатель рассказал, что предал тело погибшей морю в бухте Кеге к югу от Копенгагена. На поиски были направлены водолазы, вертолеты и спасательные суда, которые с пятницы прочесывают маршрут подводной лодки.

Тело, у которого отсутствуют руки, ноги и голова, было обнаружено в районе поисков, и водолазы приступили к осмотру морской территории вокруг этого места.

Останки направлены на судмедэкспертизу.

Представитель полиции Копенгагена Йенс Моллер сказал: "Понятно, что полиция, как и СМИ и все остальные, предполагают, что найденные останки принадлежат Ким Валль, но сейчас еще слишком рано что-либо утверждать".

Адвокат Мадсена Бетина Хальд Энгмарк заявила, что ее клиент не признает себя виновным. По ее словам, он давал показания полиции, и часть этой информации теперь появилась в прессе.

"Мой клиент ни в чем не сознается, мой клиент не признает себя виновным", - подчеркнула она.

Рассмотрение дела в суде проходит за закрытыми дверями, однако показания Мадсена стали достоянием общественности после запроса защиты и обвинения. В сообщении полиции также говорится, что власти отследили маршрут движения субмарины через бухту Кеге и пролив Эресунн.

Полиция считает, что Мадсен затопил лодку преднамеренно. Фото REUTERS

Ким Валль было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его "Наутилусе", который некоторое время считался самой большой частной подводной лодкой в мире.

Субмарина была построена в 2008 году. Мадсен собрал деньги на ее создание с помощью краудфандинга.

Предполагалось, что ее поездка будет короткой, однако утром в пятницу друг Ким Валль сообщил о ее исчезновении. С тех пор журналистку не могут найти.

Ранее Мадсен говорил, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена перед крушением субмарины, которое произошло вечером 10 августа.

Ему самому удалось спастись, но обстоятельства кораблекрушения неизвестны.

Сразу после задержания Мадсен говорил, что небольшая проблема в балластном отсеке привела к большой аварии. Лодка затонула стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.

Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.

 
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