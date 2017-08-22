Эксперт: Так мы придем к тому, что дети будут знать только таблицу умножения, буквы и дорожные знаки

Поможет ли «пятибаллка» решить проблемы белорусских школ?

В августе среднее образование Беларуси получило, пожалуй, рекордную порцию внимания со стороны чиновников. Сначала о происходящим в белорусских школах публично высказывался глава Беларуси Александр Лукашенко, который в очередной раз заявил о необходимости повсеместного введения школьной формы.

Позже уже вице-премьер Василий Жарко заговорил о перспективе перехода от 10-балльной к 5-балльной системе оценок в школах. По его словам, это сделает процесс оценивания менее субъективным и более понятным для учеников и родителей. Планируется, что эти и другие вопросы будут обсуждаться на большом республиканском педсовете, где и будет принято окончательное решение. Нужны ли такие нововведения белорусским школам?

Северинец: Любое движение в сторону упрощения – неправильное

Общественный деятель и педагог Татьяна Северинец считает, что в белорусском среднем образовании сегодня «хватает проблем совершенно другого порядка», чем система школьных оценок.

– Эти проблемы видят все, но они настолько системные и глубокие, что сложно сказать, с какой стороны подходить к их решению, – отмечает собеседница Завтра твоей страны. – Есть сомнения, что сегодняшняя управленческая команда готова их решать.

По мнению педагога, власти не знают, что делать с проблемами образования – и именно поэтому концентрируются на таких мелочах, решая, сколько баллов выставлять ученикам.

– Хоть я и сторонник 10-балльной системы, в сегодняшних реалиях все равно, какая это система: она будет в любом случае плохо работать, – говорит Татьяна Северинец.

Эксперт прокомментировала и планы профильных чиновников еще больше упростить школьные учебники – после того, как глава государства раскритиковал их за чрезмерную сложность.

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