В России появилась третья беда

Санкт-петербургский стадион «Зенит-Арена» стал притчей во языцех уже на этапе возведения: за время строительства его стоимость выросла с 7 до 43 миллиардов рублей. При этом архидорогое сооружение все время дает поводы для насмешек: то поле вибрирует, то крыша протекает.
Очень неожиданное объяснение последней проблемы предложил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, отвечавший за строительство стадиона:
— Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка. Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки, — заявил Албин sports.ru.
По мнению чиновника, «в данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами».
Количество комментариев к этой новости зашкаливает. Вот только некоторые из них:
«Скоро птица баклан склюёт весь стадион, надо будет строить новый».
«Над седой равниной моря
Крыша высится арены
И тихонько протекает,
Потому что ее долбит
Злой баклан могучим клювом,
Фану пьяному подобный..»
«У «Бенфики» талисман – орёл, у «Зенита» можно баклана сделать. Перед матчами будет делать торжественный пролёт над полем и клевать плёнку на крыше».
«Вот, решил вам историю рассказать. Был у меня второй пилот, который до того, как попал в ВВС на АН-2 поля опылял, в сельхозавиации. И вот работал он как-то в одном колхозе, где вконец проворовавшийся председатель, пытаясь объяснить следователю, куда девалось пол-колхоза, в объяснительной написал, что у него десять дней работал экипаж, опыляющий поле. А так же поведал, что это экипаж, за 10 дней съел 25 коров, 40 свиней, немеренное количество кур и гусей, и, ВНИМАНИЕ: 50 мешков соли!!! Вам это не напоминает историю про бакланов?»
А блогер Илья Варламов подытожил:
«Честно говоря, я вздохнул с облегчением. Теперь администрации Санкт-Петербурга не надо разбираться с каждой конкретной проблемой и искать виновных.
Распилили N миллиардов денег на строительстве стадиона «Санкт-Петербург»? Это не мы, это бакланы. Те самые, что держат в страхе северокорейских рабов.
Сосули-убийцы не дают питерцам ходить по тротуарам? Их сбрасывают бакланы.
Отдали попам Исаакиевский собор? Ищите козни бакланов.
Губернатор Полтавченко в религиозном экстазе кричит «Ахмат – сила!»? Это внутренние бакланы ему подсказали.
Исторические двери петербургских подъездов, несомненно, повырывали бакланы.
Также орнитологи отмечают, что бакланы лепят телефоны проституток на питерские столбы и остановки. А наиболее продвинутые научились использовать трафарет и краску, чтобы рисовать их рекламу прямо на асфальте.
Невообразимые в приличном городе районы-гетто тоже строят бакланы…
Бакланы – это Стимфалийские птицы Санкт-Петербурга. Наверное, только Геракл-Албин способен прекратить их террор. Доставайте лук и стрелы, Игорь Николаевич…»
В общем, к двум извечным российским бедам – дорогам и дуракам – похоже, добавилась третья. Того и гляди бакланы подвинут двуглавого орла и займут место главного символа РФ :)
Невзоров – о «Зенит-Арене»: Зачем столько денег вкладывать в собственную виселицу?