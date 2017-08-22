В России появилась третья беда

Санкт-петербургский стадион «Зенит-Арена» стал притчей во языцех уже на этапе возведения: за время строительства его стоимость выросла с 7 до 43 миллиардов рублей. При этом архидорогое сооружение все время дает поводы для насмешек: то поле вибрирует, то крыша протекает.

Очень неожиданное объяснение последней проблемы предложил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, отвечавший за строительство стадиона:

— Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка. Она выдерживает потрясающую нагрузку – до 400 килограмм на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки, — заявил Албин sports.ru.

По мнению чиновника, «в данном случае необходим полноценный проект защиты от птиц, по аналогии с аэропортами».

Количество комментариев к этой новости зашкаливает. Вот только некоторые из них:

«Скоро птица баклан склюёт весь стадион, надо будет строить новый».

«Над седой равниной моря

Крыша высится арены

И тихонько протекает,

Потому что ее долбит

Злой баклан могучим клювом,

Фану пьяному подобный..»

«У «Бенфики» талисман – орёл, у «Зенита» можно баклана сделать. Перед матчами будет делать торжественный пролёт над полем и клевать плёнку на крыше».

«Вот, решил вам историю рассказать. Был у меня второй пилот, который до того, как попал в ВВС на АН-2 поля опылял, в сельхозавиации. И вот работал он как-то в одном колхозе, где вконец проворовавшийся председатель, пытаясь объяснить следователю, куда девалось пол-колхоза, в объяснительной написал, что у него десять дней работал экипаж, опыляющий поле. А так же поведал, что это экипаж, за 10 дней съел 25 коров, 40 свиней, немеренное количество кур и гусей, и, ВНИМАНИЕ: 50 мешков соли!!! Вам это не напоминает историю про бакланов?»

А блогер Илья Варламов подытожил:

«Честно говоря, я вздохнул с облегчением. Теперь администрации Санкт-Петербурга не надо разбираться с каждой конкретной проблемой и искать виновных.

Распилили N миллиардов денег на строительстве стадиона «Санкт-Петербург»? Это не мы, это бакланы. Те самые, что держат в страхе северокорейских рабов.

Сосули-убийцы не дают питерцам ходить по тротуарам? Их сбрасывают бакланы.

Отдали попам Исаакиевский собор? Ищите козни бакланов.

Губернатор Полтавченко в религиозном экстазе кричит «Ахмат – сила!»? Это внутренние бакланы ему подсказали.

Исторические двери петербургских подъездов, несомненно, повырывали бакланы.

Также орнитологи отмечают, что бакланы лепят телефоны проституток на питерские столбы и остановки. А наиболее продвинутые научились использовать трафарет и краску, чтобы рисовать их рекламу прямо на асфальте.

Невообразимые в приличном городе районы-гетто тоже строят бакланы…

Бакланы – это Стимфалийские птицы Санкт-Петербурга. Наверное, только Геракл-Албин способен прекратить их террор. Доставайте лук и стрелы, Игорь Николаевич…»

В общем, к двум извечным российским бедам – дорогам и дуракам – похоже, добавилась третья. Того и гляди бакланы подвинут двуглавого орла и займут место главного символа РФ :)

Невзоров – о «Зенит-Арене»: Зачем столько денег вкладывать в собственную виселицу?