Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так

Фоторепортажи с полей дают богатую пищу для размышления.

Тут и далее фото president.gov.by

В начале 2000-х мне довелось увидеть научно-популярный фильм о том, как французские фермеры используют в своей работе космические спутники. Если коротко, то процесс выглядел приблизительно так.

Сперва делался подробный анализ почв: гранулометрический состав, кислотность, обеспеченность макро- и микроэлементами и т.д.

На основе анализа создавались карты, данные которых заносились в компьютерную базу сельскохозяйственной техники. Включалась связь со спутником. И когда трактор или комбайн приезжал на поле, всеми технологическими процессами управляли компьютер вместе со спутником: регулировали скорость движения, подачу удобрений или химпрепаратов в зависимости от рельефа местности, особенностей почвы и других факторов.

Еще раз: описанное выше было разработано и работало почти двадцать лет назад. Вполне возможно, что в той же Франции сегодня это выглядит вчерашним днем.

Что мы видим во второй половине 2017 года в Беларуси, чей собственный спутник находится на орбите? А видим мы главу государства, лично летающего над полями на вертолете, склонившись над бумажными картами и говорящего с кем-то по проводному телефону.

Если первое фото выглядит игрой на публику (смотрите — настоящий хозяин, лично контролирует уборочную), то следующий снимок напоминает целое реалити-шоу в стиле «агро».

Вот образцово-показательный агрогородок с вертолетной площадкой, резиденцией и теннисным кортом. Вот личное поле, на котором можно испытать новый комбайн, а заодно и разрешить порулить 12-летнему сыну в обход законов и правил.

И еще один снимок, в котором тоже полно смыслов. Лукашенко жмет руку водителю льноуборочного комбайна. Наверное, чтобы всем было более чем понятно, кто тут главный герой, простой работяга обращен к нам в профиль, главный инспектор уборочной — лицом.

И, пожалуй, самая символическая деталь — растрескавшиеся стекла в дверях комбайна — как образ нашего сельского хозяйства, застрявшего в режиме ручного управления на два десятилетия.