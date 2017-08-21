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Общество
21.08.2017
abw.by
В минском «конфискате» продается уникальный Бентли, возможно, принадлежавший бизнесмену Арбузову

Есть предположение, что авто принадлежало задержанному по обвинению в неуплате налогов белорусскому бизнесмену, главе Fenox Global Group Виталию Арбузову.

В секции по продаже автомобилей торгового дома «Восточный» в Минске появился уникальный автомобиль Bentley Brooklands 2008 года выпуска. Фотографии в редакцию abw.by прислал читатель.

Судя по информации, указанной на информационной табличке, автомобиль-купе 2008 года выпуска с двигателем объемом 6760 куб.см обойдется будущему покупателю в 315.810 руб., транспортное средство получено по акту от 16 августа 2017 года, то есть в продаже совсем недавно.

На сайте торгового дома информация об этом авто также есть. Там сказано, что машина на ходу, оснащена автоматической коробкой передач. Пробег нигде не указан. Авто будет продаваться посредством аукциона, который состоится 25.08.2017.

Есть предположение, что данный автомобиль принадлежал задержанному по обвинению в неуплате налогов белорусскому бизнесмену, главе Fenox Global Group Виталию Арбузову, который помимо фиолетового Bentley Brooklands владеет еще и Bentley Mulsanne. Первоначальная стоимость ввезенного в страну Brooklands составляла 320.000 долларов.

Впервые Bentley Brooklands был представлен на автосалоне в Женеве в 2007 году. Каждый экземпляр этой модели собирался вручную, всего было выпущено 550 таких автомобилей. Стоимость каждого экземпляра определялась индивидуально - от 200.000 до 400.000 евро.

Выставленный нынче Bentley Brooklands можно назвать самым дорогим автомобилем из всех, которые продавались когда-либо в минском «конфискате» (около 163 тыс долларов по курсу Нацбанка).

 
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