МИД Беларуси надеется, что США будут выдавать больше виз в Минске

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал решение посольства США в России прекратить прием заявлений на визы от граждан Беларуси.

Отвечая на вопрос информагентства «Россия сегодня», Дмитрий Мирончик заявил, что МИД Беларуси воспринимает с сожалением это сообщение.

- Надеемся, что, приняв сегодняшнее решение, американская сторона найдет возможность расширить работу консульского отдела своего Посольства в Минске. Уверены, что предоставление гражданам Беларуси возможности оформлять визы в США без выезда в сопредельные страны содействовало бы расширению межличностных контактов, а также развитию сотрудничества между нашими странами.

Дмитрий Мирончик отметил, что осложнение отношений между Россией и США негативно сказывается непосредственно на простых белорусах.

Пресс-секретарь МИД Беларуси выразил надежду на скорейшую нормализацию российско-американских отношений, руководствуясь, в первую очередь, интересами Беларуси и ее граждан.