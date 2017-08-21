Блогер из России Мария Кучерова – о том, что ее потрясло в нашей стране.

Приведем фрагменты из ее блога, опубликованного на mel.fm.

Страна чистоты и порядка: большие аисты и стада довольных коров

«Чтобы россиянину попробовать понять Беларусь, первое знакомство надо начать именно с автомобильного путешествия.

Никаких особых примет международной границы вы не увидите, поэтому понимание того, что вы уже на другой земле, будет приходить к вам не сразу.

Большие белые аисты на длинных красных ногах, важно разгуливающие вдоль дорог. Просторы полей, где засеян каждый кусочек, и полное отсутствие борщевика. Ухоженные обочины, чистые и прямые дороги, на которых значительно меньше машин и водители соблюдают правила дорожного движения. Выбеленные коровники и стада довольных коров. В какой-то момент я вдруг поняла, что и лес тоже другой, он прозрачный. Белорусы говорят «звенящий». И все это вместе взятое прямо или косвенно можно назвать рукотворным чудом, включая очищенный от бурелома лес. Оказывается, лес тоже можно прореживать…

Да, Республика Беларусь — это страна чистоты и порядка на простом бытовом уровне. Чтобы понять это, достаточно даже одного дня пребывания в этой стране.

Цитата дня. Как Лукашенко с борщевиком борется

«Беларусь не проклинает своё советское прошлое. На главной улице по-прежнему стоит Ленин»

Жили мы три дня в небольшом городе Березино, а одни сутки посвятили беглому, но очень приятному знакомству с Минском.

Березино — это небольшой город с населением 12 000 человек, расположенный примерно за 100 километров от Минска.

Меня сильно поразило, как белорусы относятся к оставшейся от СССР инфраструктуре, они её бережно оберегают и содержат в идеальном порядке. Своим ровесникам, рождённым в 70-х, советую съездить в любой маленький белорусский городок, чтобы просто зайти в универмаг или Дом быта. Это такая сильная и настоящая ностальгическая волна детства!

История не терпит сослагательного наклонения, поэтому не будем сейчас гадать, что было бы, если бы империя не рухнула. Одно наблюдение из этой поездки я точно привезла домой: Республика Беларусь не проклинает своё советское прошлое и не пытается его вымарать из своей памяти. На главной улице по-прежнему стоит Ленин, в городском универмаге всё так же, как было лет 30 назад. Старый стадион в идеальном состоянии: и поле, и беговые дорожки, и трибуны.

«Одна из немногих архитектурных достопримечательностей города — это главный его позор»

В небольшом Березино есть настоящая историческая архитектурная жемчужина — это усадьба польских князей Потоцких. Так вот она стоит заброшенная и законсервированная.

Фото Radzima.org

Одна из немногих архитектурных достопримечательностей города (если верить «Википедии») — это главный его позор. Не подумайте, что белорусы не умеют восстанавливать архитектурные памятники. Ещё как умеют! В этом я убедилась в Минске. Качеству и достоверности проделанной работы в центре белорусской столицы может позавидовать даже Москва и Питер.

Просто в маленьком городе Березино приоритеты расставлены так, что дворянская усадьба явно не на первом месте. В этом я увидела определённую закономерность.

В Беларуси я увидела лишь одну заброшенную усадьбу, поэтому выводы делать не имею право.

Что за три дня точно можно было оценить, так это спортивные сооружения города Березино. В это невозможно поверить, пока сам не увидишь. Есть не только собственный стадион, но даже и футбольный клуб!

А недавно в городе отстроили шикарный даже по московским меркам бассейн. Знаю не понаслышке — сама в нём плавала. Находится он в здании Березинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Кроме плаванья здесь есть секции греко-римской борьбы, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, мини-футбола, есть и тренажёрный зал. И это не единственный спортивный комплекс в городе. Как видите, со спортом у березинцев всё в полном порядке.

Про реформы в образовании

Несмотря на консерватизм и выжидательную тактику, сама политика реформирования в Беларуси порой более гибкая, чем в России. Президент страны не боится заявить: «Исходя из мнения родителей и учителей, по крайней мере, большинства из них, мы приняли решение прекратить затратные эксперименты и возвратиться к той школе, которую мы все хорошо знали».

Очень нагляден эпизод с возвратом к 11-летнему образованию в 2008 году. Александр Лукашенко публично признался в ошибочной стратегии, и решение о возврате к старой системе принимало не Министерство образования, а Администрация президента.

Такое же настороженное отношение у Беларуси, на мой взгляд, и к вступлению в Болонский процесс.

…У меня сложилось впечатление, что с Болонским процессом в Беларуси всё более чем неоднозначно. Моё интуитивное ощущение, что подобные поступки руководства страны можно объяснить если не лукавством, то крайней осторожностью. И такое поведение вполне вписывается в образ главы государства как крепкого хозяйственника: семь раз отмерь — один раз отрежь. Можно по-разному относиться к этим фактам, но я поняла следующее.

Людям, которые могут своими руками обработать каждый клочок земли и которые победили борщевик вдоль дорог, я бы доверила воспитание собственных детей!» — заключила Мария Кучерова.