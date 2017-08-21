Чем путинские губернаторы отличаются от секретарей обкомов

В августе 1991 года великий и прекрасный Советский Союз развалили американские наймиты Горбачев и Ельцин. Точно так же, как в 1917 году евреи и масоны развалили Россию и ритуально убили царя-батюшку с семьей и доктором Боткиным.

На самом деле святая православная царская империя, по выражению Василия Васильевича Розанова, «слиняла в три дня». Все чиновники, специально поставленные царем беречь его власть, оказались как на подбор беспомощными и не адекватными ситуации. Об этом можно и нужно говорить, но особенно важно каждый август вспоминать 1991 год и всю ту мифологию, которая вокруг него наросла за прошедшие 26 лет.

Тем, кто сожалеет по поводу крушения СССР, хочется задать сакраментальный вопрос: если СССР был такой великой и счастливой страной, как вы рассказываете, как так получилось, что к 1991 году на всех ключевых постах оказались предатели или ни на что не годные организаторы? Что это за страна такая чудесная, где миллионам людей поломали жизни из-за какой-то ерунды — из-за анекдота, самиздата, фильма с голыми людьми или невинного желания выехать за рубеж, — но самых-то главных разрушителей советского строя не выявили, не остановили, не наказали?

Не органам ли советской госбезопасности должны предъявлять свои претензии плакальщики по советской власти? Куда смотрели КГБ СССР, МВД СССР, все советские и партийные органы, мимо которых вверх по карьерной лестнице двигались М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин?

В роковые дни августа 1991 года последний начальник КГБ СССР Владимир Крючков показал себя как нерешительный и не умеющий стратегически мыслить трусливый чиновник, который со всем своим ресурсом не смог сделать ничего против горстки несогласных с ГКЧП СССР. Все бы у членов ГКЧП могло получиться, если бы они действовали смелее, решительнее, активнее — короче говоря, если бы это были какие-то другие люди, каких советская система к тому времени окончательно разучилась воспитывать.

Качество человеческого материала, оказавшегося на вершине советской властной иерархии, — вот что должно вызывать максимальное количество вопросов у тех, кто никак не может перестать сожалеть. Качество политических институтов, которые призваны были хранить советский социалистический строй, но в итоге и сгубили его — ведь разрушители СССР пришли не извне, а изнутри его системы! — вот что надо оплакивать, если уж так хочется.

Как могло случиться, что многомиллионная Коммунистическая партия вместе с верным спутником комсомолом, советские профсоюзы, КГБ, МВД и Советская армия, которую всю историю СССР воспитывали прежде всего как защитницу коммунистических идеалов, не смогли сделать ничего в те несколько дней и даже часов, к которым их и готовили десятилетиями? Ни один региональный партийный или комсомольский работник не смог, а скорее всего, и не захотел вывести на улицы советских патриотов, о существовании которых десятилетиями рапортовали с самых высоких трибун.

Просто вдумайтесь: по состоянию дел на 18 августа 1991 года почти на всей территории СССР десятки тысяч людей на постоянной основе работали в партийных и комсомольских органах, во всевозможных советских организациях и средствах массовой информации! Годами они писали отчеты о проведенных собраниях, дискуссионных клубах, патриотической работе с населением, тиражировали все эти бесконечные «слушали-постановили», а когда их партия была попросту упразднена одним росчерком пера Ельцина — не нашлось никого, кто хотя бы попытался выступить против.

Отдельно про армию надо добавить. Сколько было страшных ожиданий пришествия «красного Пиночета», который арестует всех демократов и наведет порядок. Но в итоге оказалось, что советские генералы категорически не годятся на роль решительных политиков и не способны ни на какой полноценный путч. То, как вели себя в августе 1991 года маршал Язов, генералы Варенников и Ачалов, говорит лишь о фундаментальной неспособности этих людей к принятию рискованных политических решений.

Когда Горбачев отказался публично поддержать горе-путчистов, это ввергло их в ступор — никакого внятного «плана Б» у них не было. Когда маршал Язов (дай бог ему здоровья, хорошему человеку!) узнал о трех случайно погибших людях, он единоличным решением вывел из Москвы войска, чем поставил точку в истории ГКЧП, КПСС и СССР.

Представьте себе генерала Пиночета, который сначала едет уговаривать президента Альенде присоединиться к путчу, а когда тот отказывается — замирает в нерешительности, а потом и вовсе выводит войска из Сантьяго, потому что кого-то где-то успели убить. Я не к тому все это пишу, что жалею о нерешительности и политической импотенции верхушки советских силовых органов, вовсе нет, я, наоборот, радуюсь: после десятилетий террора и живодерства советская власть выродилась в сборище испуганных стариков, у которых в голове не было ничего, кроме желания сохранить себя в меняющейся ситуации.

Почему так получилось? Куда делись комиссары в пыльных шлемах, верные ленинцы и прочие персонажи советской мифологии, которых в изобилии демонстрировали еще в 1987 году, в год широкого празднования семидесятилетия того, что тогда называлось «Великая Октябрьская социалистическая революция»? Просто подумайте: в 1987 году дело Ленина еще живет и побеждает, а спустя всего четыре года не находится никого, кто готов был бы сделать хоть что-то для спасения своей партии и своего государства. Уникальная ситуация в мировой истории: стремительный коллапс и распад государства без внешней интервенции и гражданской войны, исключительно в силу внутренних противоречий, амбиций и недееспособности руководства.

Величайшая катастрофа вовсе не в том, что Советский Союз исчез, а в том, что он существовал и существовал так долго. Величайшая катастрофа в том, что миллионы людей жили и умирали в мучениях и нищете ради идей и целей, которые в конечном итоге никто не стал защищать. Величайшая катастрофа в том, что поколения росли в изоляции от всего мира, в чаду идеологического пустословия, догматизма и вздорного доктринерства — всего того, что в итоге было легко отброшено самим же советским начальством.

Величайшая катастрофа в том, что наш путь к индустриальному и социальному развитию, путь к победе над нацистами, путь в космос пролегал через бессмысленную кровь и постоянное унижение миллионов людей, чья энергия и сама жизнь оказались принесенными в жертву той серой пустоте и беспомощности, которая и итоге растворилась в августовском воздухе 26 лет назад.

Тогда против советского строя выступали и сами наши нынешние правители: будущий командующий Росгвардией Золотов стоял на танке рядом с Ельциным, а будущий президент Путин вместе с покойным Собчаком противостоял ГКЧП в Санкт-Петербурге.

Но, красиво старея на своих вполне капиталистических виллах, они жалеют вовсе не о советских социальных гарантиях, а о том, о чем жалеть не стоит, — о призрачном геополитическом величии, о том, что «все боялись», о том, что «могли превратить в ядерный пепел».

Главным врагом любого авторитарного режима остается он сам. Его внутренняя слабость и неспособность адекватно реагировать на меняющийся мир вокруг. Пестуемая пассивность, поощряемая неконкурентоспособность, ставка не на талантливых, а на лояльных и послушных — вот что привело советскую систему к краху.

Поразительно, что, рассуждая об иностранных агентах, разваливших сначала Российскую империю, а потом и СССР, адепты конспирологии старательно воспроизводят в Российской Федерации все то, что сгубило оплакиваемые ими государства. Партийный аппарат «Единой России» вряд ли окажется дееспособнее КПСС. «Избираемые» губернаторы поведут себя точно так же, как советские секретари обкомов и царские губернаторы.

Откуда в высшем руководстве страны возьмутся решительные и готовые рисковать, если таких и близко не подпускают к власти?

Грозить врагам и клясться в верности идеалам — это очень хорошо умели и проигравшие в августе 1991 года советские товарищи. Но, когда дело дошло до практики, они ничего не смогли. Погубили в бессмысленном хаосе три молодые жизни — и проиграли.