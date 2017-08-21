США приостановили выдачу виз россиянам

В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки. В Минске – переговоры Волкера и Суркова по ситуации на Донбассе. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

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